CHP'den Yankı Bağcıoğlu soruşturmasına sert tepki: 'AKP Sözcüsü'nün başını çektiği...'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 19:13

Güncelleme: 27.12.2024 - 19:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’na soruşturma başlatılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Gökçen’in açıklaması şu şekilde:

"Yankı Bağcıoğlu daha önce kumpas davalarıyla bedeller ödemiş, kıymeti bilinmesi gereken, sadece partimizin değil ülkemizin de bir değeridir. Bağcıoğlu, önce AKP sözcüsünün başını çektiği bir propaganda faaliyetiyle hedef gösterilmiştir. Hemen ardından hakkında açılan soruşturma, kendisine bir tebligat yapılmadan önce yandaş gazetelere bildirilmiştir. Bu yöntemleri Fethullahçı terör örgütünden ve Erdoğan’ın savcılığını yaptığı davalardan çok iyi hatırlıyoruz.

Teğmenlerin yaşadığı büyük haksızlığa karşı en çok mücadele eden siyasetçi olan Yankı Bağcıoğlu, bu soruşturmayla kişisel tarihine bir şeref madalyası daha eklemiştir. Yankı Bağcıoğlu yalnız değildir."

NE OLMUŞTU?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yankı Bağcıoğlu hakkında teğmenler konusunda emekli askerleri ses yükseltmeye çağırması nedeniyle soruşturma başlatmıştı.