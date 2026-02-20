Bağdat Caddesi’nde çarpıp kaçtı: 26 yaşındaki Berkay yaşamını yitirdi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, 5 suç kaydı olduğu belirlenen Azad Baran H., otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Berkay Şengel'e çarparak ölümüne neden oldu. Aracını bırakarak olay yerinden kaçan suç dosyası kabarık sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Azad Baran H., adliyeye sevk edildi.