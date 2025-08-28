Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak

ABB’den yapılan açıklamada, çalışmanın Anadolu Bulvarı üzerinde yapılacağı, trafik akışının ise yan yollar üzerinden kesintisiz bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Sürücülerden, alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

ABB'nin konuya ilişkin yaptığı duyuru şu şekilde:

''Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi Genişletme işi kapsamında Anadolu Bulvarı üzerinde 29.08.2025 tarihinden itibaren trafik akışı kesintisiz şekilde yan yollardan sağlanacak olup Bağdat Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanması önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.''