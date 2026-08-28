Bağımsız Maden-İş işçileri holdingle anlaşmaya vardı, Türkiye Maden-İş madencileri direnişi sürdürüyor: Holding, verdiği sözü yine tutmadı

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçileri eylemlerini sürdürdü. İşçiler, önceki gün sendika genel başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun aylar önce yaptıkları sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından alacaklarının ödenmesi ve tutuklu yargılanan isimlerin serbest bırakılması talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine devam etti. İşçilere, eylemlerinin 18’inci gününde TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TKP Ankara İl Örgütü de destek verdi.

‘İKTİDAR SENDİKAL HAREKETE DOĞRU SALDIRIYA GEÇTİ’

Sendika avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı, burada yaptığı açıklamada, Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına ilişkin “Avukatlara yapılan açıklamalarda, savcılıkta görüşmelerimizde, suç cezada görüşmelerimizde bunun direnişle alakalı olmadığını, paylaşımlar kapsamında olduğunu dair açıklama yaptılar. Ama bu bağlamın, doğrudan direnişle alakalı olduğunu, madencilerin hukuki, meşru mücadelesini boğmaya yönelik bir pratik olduğunu, sendikal mücadeleye yönelik artık iktidarın doğrudan saldırıya geçtiğinin bir ilanı olduğunun farkındayız” dedi. Kadayıfçı, “Bu kadar hızlı işleyen bürokrasi, beş yıl boyunca işçilerin kanunda açık yazan tazminatlarına çökülürken, bu mekanizma hiçbir şekilde işlemedi. Türkiye'de hukukun, adliyelerin tamamen güçlülerden, tamamen patronlardan yana olduğunun farkındayız, halk da farkında” tepkisini gösterdi. İşçiler, akşam saatlerinde holding ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında işçilerin alacakları 4’e bölündü. 4’te biri dün yatırılırken, kalan 4’te 3’lük payın 40 gün içinde ödenmesi noktasında uzlaşı sağlandı. İşçiler, oybirliğiyle aldıkları karar sonucunda eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Garantör olan bakanlıkların görevini yapmadığı noktasında eleştiride bulunan işçiler, yanlarında olan siyasetçilere teşekkür etti, tutuklu yargılanan Başaran ve Aksu’yu andı.

‘BU TUTUKLAMA TÜRKİYE’DE BİLE OLMAZ’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, Başaran ve Çakır’ın tutuklanmasına karşı “Uğradığımız saldırıyı bilincimize kazıdığımızı herkes bilsin. Nasıl bir haksızlığa uğradığımızı tüm Türkiye biliyor. Sadece direnişi kırmak için arkadaşlarımızı akşam alıyorlar, birkaç saat sonra bırakmak zorunda kalıyorlar. Yaşadığımız tutuklama, bu kadar hukuksuzluğun, adaletsizliğin zirve yaptığı Türkiye’de bile olmaz” tepkisini gösterdi. Daha önce madencilere yönelik destek ziyaretinde bulunan YENİ Parti lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, “Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması, hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır. İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak; AKP’nin kara düzeninin geldiği noktadır. Kimse emeği sahipsiz, emekçiyi yalnız sanmasın” diyerek serbest bırakılmalarına yönelik çağrı yaptı.

PATRON SÖZÜNÜ YİNE TUTMADI

Türkiye Maden-İş üyesi işçiler ise, alacaklarının ödenmesi için Yıldızlar SSS Holding binası önünde direnişlerini sürdürüyor. Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız’ın 13 Ağustos'ta kameralar karşısında “Önümüzdeki hafta Türkiye’nin hiçbir yerinde işçi 'alacağım var' demeyecek” sözü vermesine karşın işçiler, hâlâ alacaklarının ödenmesini bekliyor. Mücadelenin geldiği son noktayı Cumhuriyet’e anlatan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Kendisi kamuoyuna çıkarak haftaya kimsenin alacağı kalmayacak dedi. Ancak geldiğimiz noktada, bugün (dün) 10 milyon lira ödendi. 190 milyon lira daha alacağımız var. Gerekirse bir ay sürsün. Buradayız” dedi. Bazı işçilerin 2016-2023 yılları arasında toplu sözleşmeden alacaklı olduğunu belirten Kocabıyık, “Bunu TMSF’nin ödemesi gerektiği ortaya çıktı. Yarın bakanlığımıza bunu bildireceğim. TMSF’den 35 kişinin kıdem tazminatı, 400’e yakın arkadaşımızın da toplu sözleşmeden doğan hakları var. Şirkete güvenmiyorum. O yüzden buradan ayrılmayacağım. Defalarca söz verildi, olmadı. Sorunlar olabilir, ben her zaman masayı tercih ettim. Mücadele ve müzakereyi sürdüreceğiz” diye konuştu.