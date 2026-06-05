Bahar Aksu cinayeti davasında istinaf kararı: Ağırlaştırılmış müebbet cezaları onandı

İstanbul Şişli'de katledilen Bahar Aksu’nun davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti, 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

4 sanığın ayrıca, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Dosya üst mahkemeye taşınırken, İstinaf Mahkemesi’nden de karar açıklandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar Rüstem Elibol, Samet Salman, Semih Yapar ve Aziz Başkan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyada delillerin eksiksiz toplandığını, suçların sübuta erdiğini ve yerel mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Daire, sanıklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin yaptığı istinaf başvurularını reddetti.

TEMYİZ YOLU AÇIK

Kararda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah suçları yönünden hükümlerin kesin olduğu belirtilirken, nitelikli kasten öldürme suçuna ilişkin karar bakımından taraflar açısından temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.