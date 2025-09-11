Bahar Aksu cinayeti davasında karar çıktı: 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şişli'de kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi, 11 Haziran’da ilk kez, 26 Haziran’da ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, eksikliklerin giderilmesine karar verilerek 11 Eylül’e ertelenmişti. Üçüncü duruşma bugün görüldü.

‘KADINLARDAN KORKUYORLAR’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Dayanışma üyeleri duruşmayı takip etmek istedi ancak saat 15.00’te başlaması beklenen duruşma saat 17.00’ye ertelendi. Mesai dışı duruşma gerekçesi ile duruşma salonuna alınmayan kadın hakları aktivistleri bu duruma “Kadınlardan korkuyorlar” sözleri ile tepki gösterdi.

Taraf ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Semih Yapar, Aziz Başkan, Rüstem Elibol ve Samet Salman duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Semih Yapar, savunmasında, “Ben yalanlarla, entrikalarla olayın içerisine sürüklendim. Böyle bir olayın ortasında kaldığım için karşı tarafın ailesinden özür diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Aziz Başkan, “Bu eyleme hiçbir şekilde dahil olmadım. Silahı gördüğümde kaçtım” ifadelerini kullandı.

Rüstem Elibol ise “çok pişmanım” diyerek savunma yaptı.

Son olarak söz alan Samet Salman, “Silahı görünce kendimi geri çektim. Rüstemi vazgeçirmeye çalıştım. Öldürdüğü an şoka girdim” dedi.

‘RÜSTEM’İN BUNU YAPACAĞINI HEPSİ BİLİYORDU’

Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, “O dört kişi arabayla Çanakkale’den İstanbul’a gelene kadar birbirlerine güven vermişler. Rüstem’in bunu yapacağını hepsi biliyordu” diye konuştu.

‘ÇOCUĞUM ÖLECEĞİNİ BİLE BİLE ONLARA TESLİM OLMADI’

Anne Küçüktorun, “Ben kızımın cenazesini yıkarken kızımın ayaklarındaki darp izlerini de gördüm. Kızımın kolları, bacakları mosmordu. Çocuğum öleceğini bile bile onlara teslim olmadı. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti; 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

4 sanığın ayrıca, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ek olarak, Rüstem Elibol’un ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına da karar verdi.

AKSU’NUN ANNESİ: BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN

Duruşma sonrası açıklama yapan Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, “Ben Bahar'ın annesiyim. Mor Dayanışma Derneği'ne Kampüs Cadılarına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna ve diğer sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu durumda beni yalnız bırakmadılar. Hiçbir şekilde bu işin peşini bırakmadılar. Mahkeme heyetine savcılara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek teşkil edilebilecek ve en ağır cezaya çarptırıldı. Bundan dolayı memnun muyum? Memnunum. Ama benim evladım gitti. Benim yavrum gitti. Fakat bundan sonra hiç olmazsa başkalarının çocukları ölmesin. Başka evlatlar ölmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok önemli ve çok büyük dayana sahibi oldunuz. Çok çok minnettarım. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten bugün karar duruşması olacağını hiç düşünmemiştim. Fakat erkenden bu duruşmanın bitmesi ve karar duruşması olması onunla en ağır cezaya çarptırılması benim için hiç olmazsa yüreğime birazcık su serper. Bizi büyük ihtimalle dinliyorlardır. Bahar'ı öldüren dört caninin ailesine, ailelerine sesleniyorum. Gerçekten benim evladımı katlettiler. Kaçmak istedi. Kaçıramadılar. Tek tesellim neydi? En önemlisi benim kızım teslim olmayıp o arabaya binmedi. Eğer o arabaya binseydi benim çocuğumu acaba bulabilir miydim? Cenazesini acaba bu şekilde defnedebilir miyim? Yine dediğim gibi içime su serpen tek şey o. Hiç olmazsa çocuğum. En güzel şekilde toprağın altında” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli’de 5 Mayıs 2025’te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu’yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden üç kişi ilk kez 11 Haziran’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelenmişti.

26 Haziran’da gerçekleştirilen ikinci duruşmada ise savunması alınan sanık Rüstem Elibol, "Çok pişmanım. Kendimi ifade edemiyorum" demişti. Diğer sanıklar ise savunmalarında suçu kabul etmediklerini söylemişti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 Eylül'e ertelemişti.