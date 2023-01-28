“Bahar Noktası” İzmirli sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Bahar Noktası” adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’ndeki oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Eseri İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile izleyen Başkan Tunç Soyer programın ardından kulise geçerek ekibi tebrik etti.

“A MİDSUMMER NİGHT’S DREAM”

17’nci yüzyıldan bu yana “A Midsummer Night’s Dream” orijinal ismiyle sayısız kez sahnelenen William Shakespeare’in eseri Can Yücel tarafından “Bahar Noktası” ismiyle yeniden kaleme alındı. Oyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten rejisiyle sahnelendi. 150 dakika ve iki perdelik oyun dakikalarca alkışlandı.