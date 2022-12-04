Bahar'ı öldüren kardeşinden pişkin savunma: Pişman değilim, iyi ki öldürdüm
Şanlıurfa'da erkek kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını belirten Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.
PİŞKİN SAVUNMA: İYİ Kİ ÖLDÜRDÜM
Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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