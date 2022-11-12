Bahçe duvarında kullanılan 'tarihi mezar taşına' koruma

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:32

Çivril'de veteriner hekim Sadık Kılıçaslan, Özdemirci Mahallesi'nde yürüdüğü sırada, evin bahçe duvarındaki yüz figürlü taşı fark etti. Kılıçaslan, taşın fotoğraflarını çekerek AFAD arama- kurtarma teknisyeni olan ve aynı zamanda kaya resimleri üzerine araştırmalar yapan Ümit Şıracı'ya gönderdi.

KEMİK PARÇALARI DA BULUNDU

Bölgeye giden Şıracı da durumu Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çiftçi tarafından tarlada bulunan yüz figürlü mezar taşının, tarihi eser olduğu fark edilmeden, bahçe duvarında kullanıldığı öğrenildi.

Taşın bulunduğu tarlada inceleme yapan ekipler, kemik parçaları olduğunu da tespit etti. Ekipler, yüz figürlü taşı ve kemik parçalarını korumaya aldı.

"ORADAKİ KÜLTÜRÜN BURALARA TAŞINMASI İLGİNÇ"

Ümit Şıracı, yaklaşık yarım metre uzunluğundaki mezar taşının uzmanlarca milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, "Taşı duvardan söküp, Beycesultan Kazı Başkanlığı'na teslim ettik. Üzerinde bir yazı yok. Tamamen insan yüzlü bir taş. Örnekleri Moğolistan, Altay, Kazakistan'ın belli bölgelerinde görülüyor. Oradaki kültürün buralara taşınması ilginç. Yapılacak çalışmalarla ne olduğu kesin olarak ortaya çıkacaktır" dedi.