Bahçede yakaladığı yılanı boynuna doladı

Rize'de çay bahçesini temizlerken 1 metrelik yılan yakalayan çiftçi Ali Dilmaç, yılanı boynuna dolayarak inceledi. O anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Bahçede yakaladığı yılanı boynuna doladı
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:49

Rize’de çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesinde temizlik yaparken yakaladığı yılanı boynuna doladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesini temizlerken yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan yakaladı. Dilmaç, eline alıp incelediği yılanı boynuna doladı. Ali Dilmaç'ın yılanı boynuna dolayıp yakından incelediği anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Dilmaç'ın, "Yakalamış olduğumuz yılan anladığım kadarıyla zehirli. Çünkü kobra gibi dişlerini dışarıya çıkartıyor. Takriben 1 metre boyunda. Allah güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun" ifadelerini kullandığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.


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