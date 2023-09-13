Bahçedeki ağaç aracın üzerine devrildi, zararı karşılayan sigorta şirketi 41 daireyi icraya verdi
Kadıköy'de, bir apartmanın bahçesinde bulunan ağacın devrilmesinin ardından sigorta şirketinin zarar gören araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibini icraya verdi.
Kadıköy'e bağlı Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki ağaç, 21 Ağustos 2022'de rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildiği park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu.
İtfaiye raporunda, doğal sebeplere bağlı olarak zamanla içten çürüyen ağacın devrildiği ifade edilirken, araç sahipleri de hasarlarını sigorta şirketlerinden tahsil etti.
Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.
Daire sahiplerinin İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesine yazdığı itiraz dilekçesinde icranın haksız ve hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, bunun durdurulması talep edildi.
Sigorta şirketi de "rücu davası" açabilmek için arabuluculuğa gitti.
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