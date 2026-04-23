Bahçeli'den 23 Nisan mesajı: 'Hakimiyet çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan'ın 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak kutlanması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk nesillerine verdiği önemin en açık tezahürlerinden biridir. Hâkimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedî kılınmıştır. TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi'nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakârlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."