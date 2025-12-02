Bahçeli, iddiasına yanıt verdi: AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni yorum

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni süreçle ilgili "Eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia etmişti.

Bahçeli, bugün Türkgün gazetesine verdiği röportajda, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

TAYYAR'DAN YENİ YORUM

Bahçeli'nin sözleri üzerine AKP'li Şamil Tayyar, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Tayyar, Bahçeli'nin Öcalan'ı ciddiye almadığını ve Barzani ziyareti ile Bese Hozat'ın açıklamalarına tepki gösterdiğini kaydetti.

Tayyar, şunları yazdı:

"MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş.

DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor.

Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor.

Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor.

Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar.

Son cümle şunu ekleyim:

27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor.

Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor.

Nihayetinde duvara tosladı.

Gerisini artık kendi düşünsün."