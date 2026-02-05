Bahçeli konuştu, partililer şaşırdı: MHP sıralarında soğuk duş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün partisinin Meclis Grup toplantısında kullandığı “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadeleriyle yalnızca muhalefeti değil, kendi partisinin sıralarını da şaşkına çevirdi.

Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasının önünü açan “umut hakkı”nı, yerine kayyum atanan eski DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Silivri’de tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in göreve iadesini ve Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını işaret eden sözleri; grup toplantısı salonunda beklenen coşkuyu yaratmadı.

Konuşma sırasında alkışlamayan milletvekilleri dikkat çekerken, toplantı sonrasında bazı MHP’li vekillerin kendi aralarında “Bu kadar olmaz”, “İzahatı zor” yorumları yaptığı öğrenildi. Parti içinde özellikle “Öcalan” ve “Demirtaş” vurgusunun MHP’nin geleneksel çizgisiyle bağdaşmadığı görüşü dillendiriliyor. Bazı isimler, bu ifadelerin tabanda ciddi bir rahatsızlık yaratabileceğini savunuyor.

‘BAHÇELİ ERDOĞAN’I SIKIŞTIRIYOR’ YORUMU

Kulislerde en çok konuşulan değerlendirme ise Bahçeli’nin bu çıkışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırma hamlesi olduğu yönünde. MHP’ye yakın kaynaklar, Bahçeli’nin sürece ilişkin en ileri söylemleri bilerek kendisinin dillendirdiğini, böylece AKP’yi sürece ilişkin hızlı hamleler yapmaya zorladığı öne sürüyor.

AKP SUSKUN, RAHATSIZLIK GÖRÜNMEZ KILINIYOR

Dikkat çeken bir diğer unsur ise AKP cephesinden sürece ilişkin somut tek kelime edilmemesi. Ne parti yönetiminden ne de grup sıralarından Bahçeli’nin çıkışlarına ilişkin açık bir destek ya da mesafe koyma hamlesi gelmiyor. AKP’li isimlerin sessizliği kulislerde “Süreç konuşulmasın ama yürüsün isteniyor” şeklinde okunuyor. Bazı kaynaklarsa milliyetçi seçmen kaybını engellemek adına daha dengeli ifadeler kullanıldığını kaydediyor. Ancak özellikle MHP içinden yükselen itirazların ilerleyen günlerde daha görünür hale gelmesi bekleniyor. MHP içinde dile getirilen temel itirazlardan biri de Bahçeli’nin ifadelerinin hukuki ve siyasi karşılığının olmaması. “Bu sözlerin altı nasıl doldurulacak?” sorusu, parti kulislerinde sıkça tekrarlanıyor. MHP’nin tabanından her geçen gün daha da uzaklaştığına işaret ediliyor.