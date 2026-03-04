Bahçeli 'makama dönmeli' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ahmet Türk' kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'makama dönmeli' diyerek çağrı yaptığı Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresini 2 ay daha uzattı.

KAYYIM YÖNETİMİ SÜRECEK

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, bugün itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat tarihinde, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç için kararlılık vurgusu yapan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler (Ahmet Özer, Ahmet Türk) makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" demişti.