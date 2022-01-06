Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ve mesajla duyurdu.
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına devam ediliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, makamında Turkovac aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı olurken çekilen fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.
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