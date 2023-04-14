Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni

İstanbul Bahçelievler'de bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan 6 katlı binada oturanların evlerine kısa süreliğine girmelerine izin verildi. Dairelerine giren bina sakinleri 10 dakika içinde değerli eşyalarını alarak binadan çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:36
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni
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İstanbul'da Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın dün akşam kolonları patlayınca kaydığı tespit edildi.

Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti. Apartmanın önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyenler verilen izinle evlerine ve dükkanlarına girdi. 10 dakikalık sürelerle dairelerine giren apartman sakinleri değerli eşyalarını alarak binadan ayrıldı.

Eşyalarını bavullarla binadan çıkaran apartman sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürdürüyor. Binanın altında bulunan terzi ve market sahipleri de ürünlerini çöp poşetleri ve çuvallarla dükkanlarından çıkardı.Yetkililer çalışmalarını sürdürürken, apartmanın ekipler tarafından gün içinde yıkılması bekleniyor. 


BAHçelievler Bina

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