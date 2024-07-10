Bahçelievler'de çocuklara eski sokak oyunları tanıtılacak

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:55

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:55

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Cin Ali Müzesi'nin Çankaya Belediyesi işbirliğiyle her yıl düzenlediği geleneksel çocuk etkinliği bu yıl da gerçekleşiyor. Çocuklara eski sokak oyunlarını tanıtmak ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 14 Temmuz Pazar günü saat 16.00 ile 20.00 arasında Bahçelievler Metin Oktay Parkı'nda (eski Filli Park) gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları ile tanışarak eğlenceli anlar yaşayacak. Etkinliğe tüm çocuklar ve aileleri davetlidir.