Bahçelievler'de feci kaza: 22 yaşındaki Mert kurtarılamadı

İstanbul Bahçelievler'de caddede aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yalçın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:05
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Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde geçen salı günü saat 03.30 sıralarında, 22 yaşındaki Mert Yalçın kullandığı motosikletle caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine hızla çarptı.

Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mert Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde hızla gelen motosikletin aydınlatma direğine çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Yalçın'ın kaldırımda hareketsiz şekilde kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise sağlık ekiplerinin Mert Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ve hastaneye kaldırdığı anlar görülüyor.


BAHçelievler

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