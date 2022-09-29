Bahçelievler'de öğrencilerin kavgası böyle görüntülendi
Bahçelievler'de öğrenciler arasında kavga çıktı. O anlara ilişkin görüntüler ise kaydedildi.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde birbirine yakın komunda 4 okul yer alıyor. Bu bölgede okul giriş ve çıkış saatlerinde çok sık kavga çıktığını söyleyen mahalle sakinleri durumdan şikayetçi. Son olarak dün akşam saatlerinde kız öğrenciler arasında kavga çıktı
Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahalle sakini Abdullah Tahir, "Birkaç okul arasındayız. Etrafımızda lise, ortaokul ve ilkokul var. Gençlerin yoğun olduğu bir yer. Zaman zaman kavga oluyor. Buradaki boş alanı park yapmak istedik ama liseden çıkan öğrenciler hep kavga ediyor" dedi.
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