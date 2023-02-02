Bahçelievler'de vahşet! Bebeğini 4. kattan atmıştı... O annenin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan Sevara Bahramova'nın (22) ilk ifadesi ortaya çıktı. Bahramova'nın, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Doğum yaptım bebek ölü doğunca korkup poşete koyarak aşağı bıraktım" dediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:31
Bahçelievler'de vahşet! Bebeğini 4. kattan atmıştı... O annenin ifadeleri ortaya çıktı
Abone Ol google-news

İstanbul'da dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki binanın camından bahçeye atılan bir poşetin içinde bebek olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yeni doğan bebeği camdan bahçeye atan kişinin, Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki Sevara Bahramova olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ancak doğum yaptığı için hastaneye kaldırılan Bahramova'nın olayın yaşandığı evde temizlikçi olarak çalıştığı, doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak aşağı attığı tespit edildi. 

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavisi tamamlamam Bahramova, ifadesi için emniyete götürüldü.

Bahramova'nın verdiği ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Sonra doğum yaptım. Bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi.

Bahramova emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 

 


BAHçelievler bebek cesedi Cinayet

İlgili Haberler

İstanbul Bahçelievler'de vahşet: Bebeğini 4. katın penceresinden attı

İstanbul Bahçelievler'de vahşet: Bebeğini 4. katın penceresinden attı
İstanbul'da bebeğini 4. kattan atan anne tutuklandı

İstanbul'da bebeğini 4. kattan atan anne tutuklandı
İlk bebeğini kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı

İlk bebeğini kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı

En Çok Okunan Haberler