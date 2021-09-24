24 Eylül 2021 Cuma, 14:43

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas’ta gazetecilerle bir araya gelerek ülke gündemini değerlendirdi.

“ENDİŞEM, ENFLASYONUN KONTROL ALTINDAN ÇIKMASI”

Faizlerin bir puan düşürülmesinin ardından yaşanan ve olası yaşanacak sıkıntıları dile getiren Davutoğlu, “Dün Merkez Bankası bir karar aldı. Faiz yüzde 1 düşürüldü. Keşke gerçekten düşürseler de hepimiz alkışlasak. Ama yeterli tedbirler alınmadan faiz 1 puan düştü, dolar fırladı. Dolarla birlikte enflasyon da fırlayacak. Yaz geçti, yazın enflasyon genelde düşük olur. Benim korkum, kaygım, endişem enflasyonun ekim-kasım ayından itibaren kontrol altına alınamaz şekilde katlanarak büyümesi” diye konuştu.

2001 KRİZİ

Davutoğlu, ülkenin 2001 krizinin benzerini yaşadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“2001 tablosudur bu arkadaşlar, 2001 tablosu... Sayın Bahçeli’nin Başbakan yardımcısı olduğu tabloya Türkiye’yi tekrar geri getirdiler. Önce Merkez Bankası faizi düşürüyor, arkadan dolar ve döviz yükseldiği için bu sefer onu kontrol altına almak için faiz bir daha yükseltiliyor. Mehter Marşı gibi bir adım ileri iki adım geri. Böylece faiz Türkiye’de en yüksek orana ulaşmış durumda. Dünyada en çok faiz ödeyen ülke Türkiye şu anda. 32 milyon kredi borçlusu var Türkiye’de. Bunların arasından dedeleri ve bebeleri çıkarın neredeyse vatandaşların hepsi kredi borcu ödüyor hale geldi. Bu faizli sistemin ta kendisidir. Buradan yüksek faizle bankacılık sisteminde olanlar para kazanırken, vatandaşlarımızın beli bükülüyor.”