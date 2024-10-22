Bahçeli'nin, Öcalan açıklaması şok etkisi yarattı! Barış İnce açıklamanın perde arkasını Cumhuriyet'e açıkladı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için bir çağrı yaparak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın" dedi. Açıklama kamuoyuna ve siyaset gündemine bomba gibi düştü. Sol Parti PM Üyesi Barış İnce, Bahçeli'nin açıklamasının perde arkasını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

AMAÇ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Barış İnce, öncelikle neyin tartışıldığının belirlenmesi gerektiğine ve Türkiye'de bir rejim değişikliği planlandığına değindi. AKP'nin siyasi kökleri ile beraber, Türkiye'deki rejimin kendileri açısından inşaa etmek olduğunu vurguladı. Amacın toplumsal refah ve uzlaşmadan ziyade, Erdoğan'ın ömrü yettiğince, ailesinin de ilelebet yönetimde kalmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Anti demokratik ülkelerin benzeri bir seçim modeli uygulanacağına dikkat çekti. "Senin oy alabildiğin potansiyelin bir sınırı var. Çünkü siz dini kullanarak ancak çok küçük bir kesimi bu potansiyele katabilirsiniz. İşte bu da belli bir şeyi geçmiyor. İyi ekonomi yöneterek, yol yaptım diyerek, bunun biraz üstüne çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde bir bakış açısıyla, aslında anti demokratik bir seçim modeli uygulanacak. Bunun için de şu an Kürt'ler, Kürt yurttaşlarımızın bu konuda, DEM Parti üzerinden ya da Kürt siyasi hareketi üzerinden bir anlaşma sağlanması isteniyor. Eğer Kürt siyasi hareketi burada kendilerine yakın durursa, geniş bir mutabakatın sağlanabileceği ve dediğimiz durumun açığa çıkabileceği söyleniyor" dedi.

'MHP'NİN KABUL ETMEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

Eğer bir çözümden bahsedilecekse, önce tek adam rejiminin ortadan kalkması gerektiğini belirten İnce, barajın kaldırıldığı, tüm partilerin mecliste temsil edildiği bir ortamda bahsi geçen konuların tartışılabileceğini, bu gibi süreçlerin ancak böyle demokratik ortamlarda gerçekleşebileceğini dile getirdi.

SEÇİM ANIMSATMASI

İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ve MHP'nin siyasi stratejisini, "MHP'nin kabul etmeyeceği hiçbir şey yoktur. Yani kırmızı çizgiler, mavi çizgiler, yeşil çizgiler yoktur. MHP tarihine bir bakın nereden gelmiş nereye gidiyor? Kimler desteklemiş, kimlere karşı kurulmuş, ne için kurulmuş bunlara bir bakın dediklerimi daha iyi anlarsınız. Eğer çizgileri olsaydı yerel seçimde çıkıp 'Öcalan'dan mektup geldi, bu mektubu dinleyin' demezdi. Zaten yapmaya çalıştıkları, iktidara hizmet ediyorsa herkes ile görüşüyorlar. Her şeyi yaparlar. Bu süreci MHP'ye söyletmeleri, toplumda oluşabilecek krizi önlemeye çalışmalarından. Yani AKP'li bir söylese, milliyetçiler tepki gösterecekti ama tırnak içinde en milliyetçi partiye bunu söyleterek bir rıza açığa çıkartmaya çalışıyorlar" diyerek eleştirdi. MHP'nin iktidara gelmek gibi bir amacı olmadığını, amacının iktidarı yönetmek olduğunu, yargı ve emniyet içerisinde varlığını sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.

SON ADIM NE OLACAK?

Sol Parti PM Üyesi Barış İnce, yapılmak istenen rejim değişikliğinin son adımının Türkiye'ye yasal ya da kaçak yollarla giren onlarca sığınmacı ve kaçak göçmen olduğuna dikkat çekti. Özellikle Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik naraları atmasının ardından, sığınmacılara neden karşı çıkmadığını sorusunun sorulması gerektiğini dile getirdi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SON ÇİVİSİ SIĞINMACILAR

Kendisinin de yazar olduğunu ve çocuk kitapları yazdığını söyleyen İnce, Türkiye'de çocukların sığınmacılara karşı ön yargısı olmaması adına kitaplar kaleme aldığını ancak göz önündeki bir gerçeğe de dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi. "Burada sınırlar açıldı ve ne idüğü belirsiz olan pek çok kişi içeri girdi. Herhangi bir kontrol yapılmadı. Türkiye'nin demografik yapısı bazı illerde ve bazı bölgelerde değişmeye başladı. Bu değişimin nereye varmak istediğini şöyle bir düşünün, işte aslında Türkiye'de Erdoğan ve ortaklarının planları açıkça görülüyor" dedi ve sığınmacıların Türkiye'deki rejim değişikliğinin son çivisi olduğunu belirtti.