Bahçeşehir Üniversitesi erken kayıt ücretlerine yüzde 150’ye varan oranda zam yaptı:

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:35

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:35

Bahçeşehir Üniversitesi erken kayıt ücretlerine yüzde 150’e varan oranda zam yaptı. Öğrenim ücretlerine yapılan zamlara tepki gösteren öğrenciler üniversitenin Beşiktaş kampüsü önünde eylem yaptı. Eylemde, “Yapılan zamlar geri alınsın”, “Müşteri değil öğrenciyiz” sloganları atıldı. Öğrenciler adına basın açıklamasını Konservatuar bölümü öğrencisi Mir Arjen Sansur okudu. Yapılan zamların imzalanan sözleşmelere uymadığını ifade eden Sansur, “Depremzede öğrencilere anne ve babalarını kaybetmedikleri takdirde burs sağlanamayacağı söylenmiş. Okulumuzda yüksek oranlarda zam yapmak demek, eğitim hakkımızın gasp edilmesi demektir. Üniversitesi yönetimi yapılan zamları geri almalı ve şartsız bir şekilde depremzede öğrencilere burs sağlamalıdır” diye konuştu.

‘ZAMLARI KABUL ETMİYORUZ’

Zamlara tepki gösteren öğrenciler Cumhuriyet’e konuştu. Protesto haklarını kullandıklarını ifade eden Konservatuar bölümü öğrencisi Eren Arslan, “Öğrenim ücretlerine yapılan zamlar yüzde 100 ile yüzde 150 arasında değişiyor. Ben geçen yıl okuduğum bölüme 48 bin TL ödedim, bu sene benden 98 bin 700 TL isteniyor. Üstelik bu erken ödeme fiyatı” dedi. Sosyoloji bölümü öğrencisi Sueda Yıldız ise “Geçen yıl yüzde 50 burslu okuduğum bölümüm için 47 bin TL ödedim. Bu yıl fiyatlar 94 bin TL’ye yükseldi. Zaten okulun ilk yılını çevrimiçi bir şekilde okuduk. Derslerden verim alamadığımız gibi öğrenim ücretlerine kabul edemeyeceğimiz oranda zam yapıldı” ifadelerini kullandı.

Geçen yıla oranla, bazı bölümlerin yıllık kayıt ücretlerinde yapılan zam oranlarının öne çıkanları şu şekilde:

-Tıp Fakültesi: Yüzde 145,

-Yazılım Mühendisliği: Yüzde 124,

-Biyomedikal Mühendisliği: Yüzde 113,

-Hukuk Fakültesi: Yüzde 115.