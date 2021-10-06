Bahriye Üçok, katledilişinin 31. yılında anılıyor...

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:17

Devrim şehidi Üçok için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında ADD öncülüğünde anma programı düzenlendi. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, CHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Nimet Özkan, ADD Genel Yönetim Kurulu üyeleri, ADD Ankara şubelerinin yönetici ve üyeleri ile Üçok’un kızı Kumru Üçok’un katıldığı anmada, Bahriye Üçok’un gömütüne karanfil bırakıldı.

Burada konuşan ADD Genel Başkanı Bozkurt, Türkiye’nin ilk kadın ilahiyat profesörü olan Üçok’un, Türkiye’nin kaotik ortamında, aydın cinayetlerinin, faili meçhul cinayetlerin yoğun olduğu dönemde evine gönderilen kitap paketine gizlenen bir bombayla alçakça katledildiğini vurgulayarak, “Üçokları, Muammer Aksoyları, Uğur Mumcuları, Ahmet Taner Kışlalıları kimlerin katlettiğini biliyoruz. Fail, Türkiye’yi, laik cumhuriyeti, İslam coğrafyasındaki tek laik demokrasiyi yok etmek isteyen Batı emperyalizmi ve onların uşakları olan işbirlikçiler. Bugün hepimize, bütün Atatürkçülere, demokrasi yanlısı güçlere düşen görev, Üçokların mücadelesini sürdürmektir. Üçok’un mücadelesi laiklik, demokrasi, insan hakları ve çağdaş uygarlık düzeyine erişme mücadelesidir. Bu mücadeleyi mutlaka sürdüreceğiz” dedi.

ÜÇOK KİMDİR?

1919’da Trabzon’da doğan Üçok, ilköğrenimini Ordu’da tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştiren Üçok, Ortaçağ ve Türk-İslam Tarihi Bölümü’nde aldığı eğitimin yanı sıra, Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’ne de kaydoldu ve iki fakülteden de mezun oldu. Samsun ve Ankara’da 11 yıl lise öğretmenliği yapan Üçok, 1953’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine başladı. Aynı zamanda bu fakültenin ilk kadın öğretim üyesi de olan Üçok, 1971 yılında, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjandan senatör seçildi. 1977’de CHP’ye katıldı. 12 Eylül’den sonra açılan Halkçı Parti’nin kurucu üyesi oldu. 1983 seçimlerinde bu partiden Ordu milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 1986’dan itibaren Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi oldu ve Eylül 1990’da partinin parti meclisi üyesi seçildi.

UZUN SÜRELER TEHDİT ALDI

Gazetemiz Cumhuriyet’te de pek çok yazı kaleme alan Üçok, Kasım 1988’deki bir televizyon programında, “İslam’da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı” dile getirmişti. Bu sözleri nedeniyle tehditler alan Üçok’un evine, 6 Ekim 1990 günü, “İlmî Araştırmalar Vakfı”nın gönderdiği bir paket ulaştı. Üçok paketi açmaya çalışırken, paketin içine yerleştirilmiş olan bomba düzeneği patladı. Ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılan Üçok, yaşamını yitirdi.