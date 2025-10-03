Bahriye Üçok, katledilişinin 35’inci yılında unutulmadı: Savunduğu değerlerin yol göstericiliğine inanıyoruz

29 Ekim Kadınları Derneği, katledilişinin 35'inci yıldönümünde ilahiyatçı tarihçi Bahriye Üçok'u unutmadı. Üçok'u anan dernek genel başkanı Şenal Sarıhan ‘mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’ mesajı vererek Üçok'un savunduğu değerlerin yol göstericiliğine inandıklarını söyledi.

Aydın cinayetlerinin kimi kez bireyleri, kimi kez de toplulukları hedef alarak hep sürdüğünü ifade eden Sarıhan, “Maraş, Çorum, Sivas- Madımak, Suruç, Gar, Merasim Sokak gibi yer adları ile alınan toplu katliamlarda yüzlerce insanımızı aramızdan aldı. Ve ne yazık ki, bu cinayetlerin eylemcileri ve arkasındaki örgüt ya da örgütler, hâlâ tam olarak ortaya çıkarılmadı. Gerici örgütler, bu katliamları neden gerçekleştirdiler? Hedef alınan aydınların ya da toplulukların istemi neydi sorunun yanıtında biliyoruz: Onlar, laik ve demokratik bir toplumun inşasını savundular. Okullarında, meclis kürsülerinde, kitaplarında, gazetelerinde yaşamlarının her anında aydınlık bir Türkiye kurma sorumluluğu ile hareket ettiler. Çünkü laiklik; demokrasinin temel taşlarından biridir. Laiklik ile demokrasi arasında kopmaz bağ vardır. Laiklik, ‘ümmeti’ yurttaş- halk” yapan unsurdur. Ortaçağ ilişkilerinden, kulluktan arınmaktır. Anti- feodal devrim sorunudur. Bu nedenle de ortaçağdan köklü bir kopuş gerçekleşmedikçe, gericiliğin, iktidara yönelişini ve hakimiyetini engellemek olanaklı değildir” dedi.

"LAİKLİK GÜÇLENDİKÇE DEMOKRASİ GELİŞİR"

Laiklik ve demokrasinin doğru orantılı olduğunu söyleyen Sarıhan, “Laiklik güçlendikçe demokrasi gelişir. Demokrasi tahrip edildiği ölçüde ise, gericilik güçlenir. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı Meclisi’nin ilk çıkardığı yasalardan biri, 2 Şubat 1921 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sayılı Hiyanet-i Vataniye Kanunu” olmuştur. Anılan kanunda; ‘Dini ve mukaddesatı, dünyevi, siyasi gayelere esas ve alet ittihazı maksadıyla cemiyetler teşkili memnudur. Bu kabil cemiyetleri teşkil edenler ve bu cemiyetlere dahil olanlar Hayini vatan addolunur’ denilerek bu tür eylemler, çok ağır bir yaptırıma bağlanmıştır. Ne var ki bu kanun, 12 Nisan 1991 tarihinde Terörle Mücadele Yasası düzenlemesi ile yürürlükten kaldırıldı! Laikliğe aykırılık, ‘Anayasa’nın temel nitelikleri aleyhine işlenen suçlar’ kapsamında dolaylı bir koruma altına alınmış bulunuyorsa da bunun yeterli olmadığı çok açık. Bugün özellikle kadın haklarını dinci bir bakışla geriye çeken uygulama ve girişimler ve toplumsal yaşama nerede ise hakim olan tarikatlar ve örgütlenmeler, aydınlanma şehitlerinin verdikleri mücadeleni geriye çekildiği gerçeğini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

"ÜZGÜN VE MAHCUBUZ"

Sarıhan son olarak şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Bahriye Üçok, Siz hep ‘Benim yaşamım mücadeledir' dediniz. Bugün, üzgün ve mahcubuz. Laikliğin ve demokrasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günlerdeyiz. Kazanımlarımız tırpanlanmak isteniyor. Ancak yılgın değiliz. Biz ve bizden sonrakiler, insanlık lehine olan her kazanımı korumak ve geliştirmek gibi bir görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Laikliğin, bütün bir toplum için ama öncelikle kadınlar için yaşamsal bir değeri olduğunun bilincindeyiz. Ekilen her tohumun, mutlaka güneşe doğru boy vereceği inancıyla mücadeleye devam edeceğiz. Anıların önünde saygıyla eğiliyor, savunduğun değerlerin yol göstericiliğine inanıyoruz.”