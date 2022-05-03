Bahşiş alamayan davulcular, işaretledikleri kapıların zillerini çaldı
Malatya'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çalarak apartman sakinlerini rahatsız etti. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da 1 Mayıs Pazar günü Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol mahallelerinde meydana gelen olayda, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.
İŞARETLEDİKLERİ KAPILARI ÇALDILAR
Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlıların polis merkezindeki ifadelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi.
Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden “çevreye rahatsızlık verme” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.
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