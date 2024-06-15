Bakan açıkladı: Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."

Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi ?



15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;



???Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

??15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

??Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e… pic.twitter.com/XXnQoVdZp2