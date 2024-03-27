Bakan açıkladı: Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:18

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:18

Depremden etkilenen Hatay Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan çalışmaların ardından havalimanının çok daha büyük depremlere dayanıklı hale getirileceğini söyledi. Peki, Hatay Havalimanı ne zaman açılacak? İşte ayrıtnılar...

HATAY HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hatay Havalimanı pistinin depremden sonra yenilenme çalışmalarının başladığını ve ilk etapta uçakların boş iniş ve dolu kalkışa izin verilecek şekilde yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ancak yenileme çalışmalarımız sonucunda artık pisti daha kaliteli hale getirdik. Artık dolu iniş ve dolu kalkış yapacak hale getirdik. 29 Mart'tan itibaren de hem geliş hem de dönüş olarak artık biletli yolcu taşımasını başlatıyoruz. Türk Havayolları bilet satışlarını başlattı" açıklamasında bulundu.