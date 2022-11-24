Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter'daki hesabından fotoğraf paylaşıldı.
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