Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'i kabul etti.

DHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 13:35
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter'daki hesabından fotoğraf paylaşıldı.


Hulusi Akar Büyükelçi görüşme

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