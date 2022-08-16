Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 18:59
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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