Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade dile getirildi.
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