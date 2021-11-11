Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 09:52
Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade dile getirildi. 


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