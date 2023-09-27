Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: '42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:24

Güncelleme: 27.09.2023 - 12:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

MOBİL GÖÇ NOKTASI UYGULAMASI!

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak."