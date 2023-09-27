Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: '42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik'

Düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:24
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: '42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

MOBİL GÖÇ NOKTASI UYGULAMASI!

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak."


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