Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 59 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 08:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen Narkoçelik-32 operasyonlarında, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-32" operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."


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