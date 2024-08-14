Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 59 ilde uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen Narkoçelik-32 operasyonlarında, 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-32" operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."
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