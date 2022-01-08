Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak "Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç mayıs-haziran ayında intikal ettiririz" dedi. Bilgin açıklamasında, "Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-"Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti. Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.
-3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.
-Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç mayıs-haziran ayında intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.
-Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur."
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