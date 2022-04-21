Bakan duyurdu! Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'ta motorsiklet trafiğine açacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 11:34
Bakan duyurdu! Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motobike İstanbul 2022 Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 

Bakan Karaismailoğlu, 'Motorshow''un açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.


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