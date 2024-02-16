Bakan duyurdu: İliç’teki madende kayan toprağın tahliyesine başlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzincan İliç’teki madende kayan toprağın tahliyesine başlandığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden alanında kayan toprağın kaldırılmasına başlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından çalışmaların detaylarını paylaşan Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
“13 Şubat’ta yaşanan elim kazanın hemen ardından geldiğimiz Erzincan İliç’teki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
AFAD ve kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantımızın ardından sahada kapsamlı incelemelerde bulunduk.
Bu akşam itibarıyla kayan toprağın tahliyesi, su alanlarının korunması için ilave tedbirlerin devreye alınması yönünde ikinci faz çalışmalarını başlattık.”
13 Şubat'ta yaşanan elim kazanın hemen ardından geldiğimiz Erzincan İliç'teki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 16, 2024
AFAD ve kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantımızın ardından sahada kapsamlı incelemelerde bulunduk.
Bu akşam itibarıyla kayan toprağın tahliyesi, su… pic.twitter.com/kzsqXpRwuq
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