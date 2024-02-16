'Zehirli topraktan' numune alındı: 'Siyanürlü su normalde maden sahasında...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:36

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:36

Çalık Holding’in ortağı olduğu, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.28'de meydana gelen liç yığını alanındaki kaymayla beraber 9 işçi göçük altında kaldı. Kritik saatler geride kalırken göçük altındaki işçilerden henüz haber alınamadı.

Çöpler bölgesinde, siyanürlü atık havuzunun yanından köylüler tarafından çekilen görüntülerde, toprağın kaydığı yerde maden alanında sızmaya ilişkin önlemler için numune alındığı gözlemlendi.

Görüntüleri çeken köylülerin "Siyanürlü su normalde maden sahasında... gelen basınçtan dolayı vana patlamış ve buradan çıkıyor..." şeklindeki konuşmaları da duyuldu.