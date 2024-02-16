Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:06

Güncelleme: 16.02.2024 - 18:06

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı maden işçileri bu ayın başında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin de içinde bulunduğu taleplerinin mücadelesini yürütmediği için Türkiye Maden İş Sendikasından istifa etmiş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmuştu.

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı madenciler, maden sahasında meydana facianın 3. gününde Türkiye Maden İş Sendikası’na tepki gösterdi.

Türkiye Maden-İş yetkililerini İliç’te gören işçiler şunları söyledi:

“Bunlar Allah mı oldu? Biz insanız. Bizim hakkımız, hukukumuz yok mu? Burada dolaşmasınlar. Bizi susturan, bizi bu hale getiren onlar. Devlet gelip işçiye soracak. Bunlar işçiyi susturuyor.

Aptallık bizde. Hepimizi bir şekilde korkuttular. O arkadaşlarımız ölümüne yol açan suç da biz de. Bugün o adamlar oradaysa bu adamların yüzsüzlüğünden. Ben orada çalışıyorum. Çevrede şöyle bir algı var; ‘Anagold dünyanın parasını veriyor’. Böyle bir şey yok. Benim aynı birimimde çalışan arkadaşımı 19 lira için o toprağa gömdüler. Arkadaşlarımızın toprağa gömülmelerinin en büyük nedeni bunları işverenle çektiği peşkeştir. Bizim kanımızın üzerinde. Bunların çoluğu çocuğu hepsi lüks içinde yaşıyor.”