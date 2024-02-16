Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'

İliç’teki madende meydana gelen toprak kaymasının üzerinde 3 gün geçti. Anagold çalışanı maden işçileri Türkiye Maden İş Sendikası’na sert tepki gösterdi. İşçilerden biri “Benim aynı birimimde çalışan arkadaşımı 19 lira için o toprağa gömdüler. Arkadaşlarımızın toprağa gömülmelerinin en büyük nedeni bunları işverenle çektiği peşkeştir” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:06
Abone Ol google-news

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı maden işçileri bu ayın başında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin de içinde bulunduğu taleplerinin mücadelesini yürütmediği için Türkiye Maden İş Sendikasından istifa etmiş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmuştu. 

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı madenciler, maden sahasında meydana facianın 3. gününde Türkiye Maden İş Sendikası’na tepki gösterdi. 

Göz Atın
Toprak kaymasının ardından Fırat Nehri boyunca alınan numunelerden ilk sonuçlar geldi!

Toprak kaymasının ardından Fırat Nehri boyunca alınan numunelerden ilk sonuçlar geldi!
Murat Kurum, 'Erzincan' sessizliğini bozdu, kendini böyle savundu

Murat Kurum, 'Erzincan' sessizliğini bozdu, kendini böyle savundu

Türkiye Maden-İş yetkililerini İliç’te gören işçiler şunları söyledi: 

“Bunlar Allah mı oldu? Biz insanız. Bizim hakkımız, hukukumuz yok mu? Burada dolaşmasınlar. Bizi susturan, bizi bu hale getiren onlar. Devlet gelip işçiye soracak. Bunlar işçiyi susturuyor. 

Aptallık bizde. Hepimizi bir şekilde korkuttular. O arkadaşlarımız ölümüne yol açan suç da biz de. Bugün o adamlar oradaysa bu adamların yüzsüzlüğünden. Ben orada çalışıyorum. Çevrede şöyle bir algı var; ‘Anagold dünyanın parasını veriyor’. Böyle bir şey yok. Benim aynı birimimde çalışan arkadaşımı 19 lira için o toprağa gömdüler. Arkadaşlarımızın toprağa gömülmelerinin en büyük nedeni bunları işverenle çektiği peşkeştir. Bizim kanımızın üzerinde. Bunların çoluğu çocuğu hepsi lüks içinde yaşıyor.”


Anagold Madencilik haberleri Anagold Madencilik A.Ş. haberleri Bağımsız Maden İş Sendikası haberleri Türkiye Maden İşçileri Sendikası haberleri madenci haberleri Tepki haberleri

İlgili Haberler

'Zehirli topraktan' numune alındı: 'Siyanürlü su normalde maden sahasında...'

'Zehirli topraktan' numune alındı: 'Siyanürlü su normalde maden sahasında...'
Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının 3. günü... 10 yıldır Anagold'da çalışan işçi: 'Tehdit ediliyoruz, insanlar susturulmuş durumda'

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının 3. günü... 10 yıldır Anagold'da çalışan işçi: 'Tehdit ediliyoruz, insanlar susturulmuş durumda'
Felaketin yaşandığı Erzincan'daki madenin işletme sahiplerinden Anagold, iş ilanı verdi

Felaketin yaşandığı Erzincan'daki madenin işletme sahiplerinden Anagold, iş ilanı verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Danıştay ve AYM'yi hedef aldı: 'Hazmedemiyorum'

Erdoğan, Danıştay ve AYM'yi hedef aldı: 'Hazmedemiyorum'
Hatay’da ‘Savaş’ faktörü… Adaylığı en az 10 puan etkiliyor! İşte son Hatay anketi

Hatay’da ‘Savaş’ faktörü… Adaylığı en az 10 puan etkiliyor! İşte son Hatay anketi
Gültekin Uysal'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Gültekin Uysal'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması
Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira

Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira
İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'
Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor

Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Sarıyer’de korsan otopark operasyonu: 4 Şüpheli gözaltına alındı

Sarıyer’de korsan otopark operasyonu: 4 Şüpheli gözaltına alındı