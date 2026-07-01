Bakan Ersoy'a yönelik ‘rant’ iddiaları… Mahkemeden Turhan Çömez’e tazminat cezası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.
İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çömez'in 2025 yılında YouTube'da yayımladığı videoda Bakan Ersoy hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
"RANT" İDDİALARI DAVA KONUSU OLDU
Dava konusu videoda Çömez, Bodrum Kissebükü bölgesindeki orman arazilerinin Bakan Ersoy'un şirketine tahsis edildiğini, bölgede rant oluşturulduğunu ve kamu kaynaklarının bu amaçla kullanıldığını ileri sürmüştü.
Bakan Ersoy ise söz konusu açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.
SÖZCÜ GAZETESİNE DE TAZMİNAT
Aynı iddiaların Sözcü Gazetesi'nde yayımlanması üzerine açılan davada da karar verildi.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazetenin eser sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sorumlu şirketinin de 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.