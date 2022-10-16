Bakan Fahrettin Koca'dan yaralı maden işçileri açıklaması: 5 işçinin durumu ağır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, yaralı maden işçilerinin durumunu takip etmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı. Koca, "6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile birlikte, Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencileri ziyaret etmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaretin ardından, maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var"
YARALILARIN SON DURUMU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2022
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var. pic.twitter.com/9tLTiwBTCM
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