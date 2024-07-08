Bakan Fidan, ASEAN büyükelçileriyle görüştü

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:42

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi. Türkiye’nin ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımlar bakımından iyi seviyede seyrettiğini, işbirliğinin inşaat, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli araçlar alanlarına genişletilmesi arzusunda olduğunu ifade eden Fidan, Asya Pasifik bölgesinin küresel jeo-politikanın merkezinde bulunduğuna değinerek, ASEAN’ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Fidan ayrıca ASEAN ülkeleri ile savunma sanayii, ulaştırma ve eğitim-kültür alanlarında da yüksek işbirliği potansiyeli olduğunu kaydetti.

Türkiye, 1967 yılında kurulan ve Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ile Kamboçya’nın üyelerini oluşturduğu ASEAN’ın 2017’den bu yana ‘sektörel diyalog ortağı’ olarak yer alıyor. Ayrıca Ağustos 2019’da Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Asya Girişimi, Asya’daki gelişmelerin yarattığı fırsatlardan ve ortaya çıkan işbirliği potansiyelinden etkin biçimde yararlanmayı amaçlıyor.