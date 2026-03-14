Bakan Fidan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: ‘Yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adım’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile düzenlediği ortak basın toplantısında Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilime ve Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in son hamlelerinin bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyebileceği konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatma kararına değinen Bakan Fidan, bu durumu "tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi. Bu girişimin bölge halkı nezdinde yeni bir infiali tetikleme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Fidan, kutsal mekanların statüsüne yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fidan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır. Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.

Savaştan önce en başından itibaren yaptığımız uyarıların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu savaşın öngörülemez yayılmaya gideceğini söylemiştik. Bu nedenle bir an önce diplomasi masasına gidilmesi gerek. Bölgede İran'a saldırılar devam ettikçe İran'ın da bölge ülkelerine saldırıları devam ettikçe bu içinden çıkılmaz bir sarmala dönüşecek. Bu savaş dünya ekonomisine de büyük bir zarar verme potansiyeline sahip. Şimdiden ilk etkileri hissedilmeye başlandı.

Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Bu haksız savaşta yer almak istememektedir Türkiye. Ülke olarak caydırıcılık kabiliyetlerimiz son derece yüksek. Bizim gücü nerede ve ne zaman kullanacağımız konusunda her zaman bir fikrimiz var. İran'a yapılan saldırılar bir an önce durmalı İran'ın da bölge ülkelerine saldırıları durmalı. Diğer ülkeler de provokasyona gelmemeli. İranlı meslektaşım yine bu son olayı da sahiplenmiyorlar. Elde de teknik veriler var, Bunları askeri düzeyde kendi düzeyimizde konuşuyoruz. "