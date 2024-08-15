Bakan Fidan duyurdu: Irak’a vize serbestisi başlıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı" dedi.
Fidan, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fidan ayrıca "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.
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