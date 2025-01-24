Bakan Fidan ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas bir araya geldi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması