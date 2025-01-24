Bakan Fidan ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas bir araya geldi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.

Bakan Fidan ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas bir araya geldi!
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi. 


Etiketler: #avrupa birliği #Dışişleri bakanlığı #Hakan Fidan #kaja kallas

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