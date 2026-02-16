Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile görüştü

16.02.2026 15:23:00
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. 

