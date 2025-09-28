Bakan Fidan 'üretim başlayamayacak' demişti, Savunma Bakanı ‘Gecikme yok, süreç planlandığı şekilde’ dedi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN’ın motor temini ve yerli motor geliştirme sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Görgün, seri üretim sürecinin tek bir ülkeye bağlı olmadığını, alternatif tedarik kanallarının bulunduğunu ve yerli motor çalışmalarının planlandığı gibi sürdüğünü söyledi.

GÖRGÜN: TEK KAYNAĞA BAĞLI DEĞİLİZ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise KAAN projesinde motor tedarik süreci ve yerli motor çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görgün, “Seri üretimimizi riske atmamak için yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyoruz. KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir” dedi.

Görgün, milli motor TF35000’in seri üretim sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini, ihtiyaç olması halinde ilk blok uçaklarda motor değişikliğinin mümkün olduğunu vurguladı. “Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşanacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA” VURGUSU

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde yerli motor geliştirme projelerini hızla ilerlettiğini belirten Görgün, ANKA-III için TF6000, KIZILELMA için TF10000 ve KAAN için TF35000 motorlarının planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Endonezya’ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet KAAN savaş uçağının da milli motorlarla güçlendirileceğini açıklayan Görgün, “Bu kutlu davada mühendislerimize güveniyoruz. KAAN ve yerli motorunu ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

FİDAN ÜRETİMİN DURDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, KAAN’ın motorlarının ABD Kongresi’nde lisans beklediğini belirtmiş ve şöyle demişti: “Şu anda beklediğimiz KAAN’ın motorları Amerikan Kongresi’nde. Onların lisansı durmuş durumda. O lisansın hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin.”