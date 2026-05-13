Bakan Göktaş 'ekonomik krizi' unuttu! 'Böyle bir zamanda evlilik gençler için güvenli bir liman...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Saray Koleksiyonları Müzesi’nde gerçekleştirilen Çeyiz Vakfı lansman programına katıldı.

Programa ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ve Çeyiz Vakfı Genel Sekreteri ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hatice Karasakız da katılım sağladı.

Program Çeyiz Vakfı’nın tanıtım videosuyla başladı, Gazze’de Çeyiz Vakfı tarafından 50 çift için düzenlenen düğün organizasyonundan video gösterimi ile devam etti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş'a, Nur suresi 32'nci ayetin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

‘BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ÇEYİZ, BİR YUVANIN İLK ADIMINA EŞLİK EDEN EMEKTİR’

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün iyiliği büyütecek anlamlı bir yolculuğun başlangıcı için bir aradayız. Çeyiz Vakfı 2025 Aile Yılı'nda kuruldu. Bu süreçte gençlerimizin evlilik heyecanlarına ortak oldu, ailelere destek olan bir dayanışma zemini oluşturdu. Bizim kültürümüzde çeyiz, bir yuvanın ilk adımına eşlik eden emektir, ailelerin duasıdır, büyüklerin tecrübesidir, gençlerin yeni hayatına uzanan dayanışma elidir. Yeni kurulan bir eve bereketi ve muhabbeti taşımaktır. Bu anlamda Çeyiz Vakfı'nın ortaya koyduğu gayreti çok kıymetli buluyorum çünkü burada yapılan iş, gençlerimize maddi destek vermenin ötesinde hayatlarının en önemli kararlarında yanlarında olmaktır" diye konuştu.

‘BÖYLE BİR ZAMANDA EVLİLİK GENÇLER İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN’

Bakan Göktaş, "Özellikle böylesi bir dönemde gençlerimizin güvenle yuva kurabilmesinin desteklenmesi çok büyük bir önem taşıyor çünkü gençlerimiz hayatlarının en hareketli döneminde pek çok görünür ve görünmez tehditle karşı karşıya kalıyor. Yalnızlaşma, dijital dünyanın kurduğu yapay ilişkiler, tüketim baskısı, gelecek kaygısı gençlerimizin hayatını derinden etkiliyor. Geçici bağların normalleşmesi ise gençlerimizin insana, aileye ve kalıcı ilişkilere bakışını zayıflatabiliyor. Böyle bir zamanda evlilik gençler için güvenli bir liman, güçlü bir hayat ortaklığı ve sağlam bir istikamet anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

‘EVLİLİĞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTENLERİN ORANI 2025 YILINDA YÜZDE 93,5'E YÜKSELMİŞ’

Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ile kurduğumuz güçlü bağ araştırmalara da açık biçimde yansıyor. 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre her 100 kişiden 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini gösteriyor. Aynı araştırma, aile kurumuna duyulan güvenin evlilik hayatına da yansıdığını gösteriyor. Evliliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2025 yılında yüzde 93,5'e yükselmiş, akraba ilişkilerinden memnuniyet oranı da 2025 yılında yüzde 77,6'ya çıktı.

Bu veriler bize şunu açıkça gösteriyor. Aile, toplum için hala en güçlü bağ, en önemli dayanak ve en kalıcı mutluluk kaynağıdır. Bizlere düşen görev ise bu mutluluk kaynağını korumak, güçlendirmek, dirençli kılmak ve yeni kuşaklara daha güçlü biçimde aktarmaktır. Bu anlamda 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız gençlerimizin evlilik yolculuğunu kolaylaştıran önemli bir yol haritasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda aile politikalarını gençlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak yürütüyoruz. Bu bakışın en somut adımlarından biri Aile ve Gençlik Fonu'dur. Ülkemizin yeraltı kaynaklarından elde edilen imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü."