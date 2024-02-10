Bakan Güler'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in vefat eden babası Fikret Güler son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:38
Bakan Güler'in babası son yolculuğuna uğurlandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti.

Memur emeklisi Fikret Güler'in cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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