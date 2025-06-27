Bakan Işıkhan'dan KADEM’e ziyaret: 'Aile yapısını' görüştüler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Çalışma Hayatında Kadın Kurulu Üyesi Nur Akbıyık Çetin ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, kadınların istihdamına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İş Pozitif Projesi başta olmak üzere, kadınlara yönelik hayata geçirilen destek mekanizmalarının gündeme geldiği görüşmede, aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamı için kadınların çalışma hayatında karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri de tartışıldı.

IŞIKHAN'DAN KADEM'E TEŞEKKÜR

Kadın emeğinin eğitime, istihdama ve sosyal yaşamın tüm alanlarına yansıması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüten KADEM ailesine teşekkür etti.